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Форвард «Халла» Эрнандес: надеюсь сыграть за сборную Уругвая на ЧМ-2018

14 августа 2017, понедельник. 16:05 Футбол

Нападающий «Халл Сити» Абель Эрнандес прокомментировал победу над «Бёртон Альбион» со счётом 4:1 в матче 2-го тура Чемпионшипа, в котором он отметился хет-триком.

«Для любого форварда забить три гола в одном матче – это здорово. Это лучшее, что может почувствовать нападающий в футболе. Надеюсь, я смогу продолжать в том же духе на протяжении всего сезона. Я упорно работаю не только для того, чтобы достичь персональных целей, но и на благо всей команды. Все в команде упорно работают, потому что хотят провести успешный сезон.

Что касается личных целей, я хочу забить больше голов, чем в сезоне-2015/16. Тот сезон был лучшим в моей карьере в Англии, но я хочу превзойти то достижение. Самое важное для меня – провести успешный сезон на клубном уровне. Если сделаю это, возможно, получу шанс попасть в сборную Уругвая на чемпионат мира в России», — приводит слова Эрнандеса официальный сайт «Халл Сити».

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Источник: Сайт "Халл Сити" Сообщить об ошибке
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14 августа 2017, понедельник
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