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«Валенсия» отклонила первое предложение «Спартака» по Гараю

14 августа 2017, понедельник. 16:10 Футбол

На данный момент «Спартаку» не удалось убедить «Валенсию» продать защитника Эсекьеля Гарая. Интернет-издание El Desmarque утверждает, что испанский клуб отклонил первое предложение красно-белых, желающих купить аргентинского футболиста. Конкретные финансовые условия, которые предлагал «Спартак», не называются, но сообщается, что они не устроили «Валенсию». Руководство испанского клуба ожидает, что москвичи улучшат предложение.

По информации Superdeporte, «Валенсия» хочет получить за Гарая более € 20 млн.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ФК Валенсия ФК Спартак Эсекьель Гарай Трансферы
Новости. Футбол
14 августа 2017, понедельник
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