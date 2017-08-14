«Ахмат» подал жалобу на судейство в матче с «Зенитом»

«Ахмат» подал жалобу на судейство в матче 6-го тура РФПЛ с «Зенитом» (0:4). Накануне «Чемпионату» стало известно, что руководство грозненского клуба осталось недовольно работой бригады арбитров во главе с Игорем Федотовым. Напомним, что на 59-й минуте голкипер «Зенита» Андрей Лунёв сыграл рукой за пределами штрафной площади, но арбитр нарушения не зафиксировал.
«На результат матча 6-го тура чемпионата России между командами «Зенит» — «Ахмат» (4:0) серьёзнейшим образом повлияли ошибки всей судейской бригады. Ключевые моменты, в которых главный арбитр принимал неверные решения в пользу хозяев и которые повлияли на итоговый результат, клуб отразил в обращении в РФПЛ. Письмо, в котором просим рассмотреть качество судейства арбитра Федотова И., в понедельник отправлено в лигу», — говорится на сайте «Ахмата».
Фото, на котором Лунёв сыграл рукой за пределами штрафной площади, можно посмотреть в социальной сети «ВКонтакте».