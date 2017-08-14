Лео: вратарь «Зенита» заслуживал удаления, но судья отвернулся и продолжил игру

Нападающий «Ахмата» Лео поделился мнением о поражении от «Зенита» (0:4) в гостевом матче 6-го тура РФПЛ, а также удивился, что главный судья игры Игорь Федотов не удалил вратаря петербургской команды Андрея Лунёва за игру рукой за пределами штрафной площади.
«Конечно, мы расстроены поражением. А счёт — это стечение обстоятельств. Мы играли хорошо до удаления нашего капитана, и не случись этого, после матча мог бы быть другой счёт. Удаления заслуживал и вратарь соперника. Я сигнализировал арбитру, что он сыграл рукой за пределами, но судья отвернулся и продолжил игру. Для меня это было удивительно. В Бразилии при моём участии на поле подобное случалось, но чтобы арбитры не заметили — такого не было. Выигрывает и проигрывает команда. Мы всегда вместе, мы единое целое. У нас хороший коллектив, и мы не сомневаемся в своих будущих победах», — сказал Лео.
Фотографию игры Лунёва рукой за пределами штрафной площади можно посмотреть в социальной сети «Вконтакте».