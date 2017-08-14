«Вест Хэм» предложил «Спортингу» £ 30 млн за полузащитника Карвалью

«Вест Хэм» продолжает попытки заполучить полузащитника «Спортинга» Вильяма Карвалью. После того как предложение англичан в £ 27 млн было отвергнуто, они увеличили его до £ 30 млн, сообщает Sky Sports.
Ранее стало известно, что «Спортинг» не внёс 25-летнего Карвалью в заявку на первый матч плей-офф Лиги чемпионов с бухарестским «Стяуа».
Карвалью является воспитанником лиссабонского клуба. На взрослом уровне начал выступать в 2011 году. За «Спортинг» принял участие в 117 матчах португальской Примеры, в которых забил 8 голов. В составе сборной Португалии, за которую выступает с 2013 года, в 2016 году стал чемпионом Европы.