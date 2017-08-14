Гарай вернулся к тренировкам в общей группе «Валенсии»

Защитник «Валенсии» Эсекьель Гарай вернулся к тренировкам в общей группе команды, сообщает AS. Аргентинский футболист тренировался по индивидуальной программе из-за мышечных болей.
Ранее появилась информация, что защитник может в ближайшее время перейти в «Спартак». Однако издание El Desmarque сегодня сообщило, что «Валенсия» отклонила первое предложение красно-белых. Конкретные финансовые условия, которые предлагал «Спартак», не называются, но отмечается, что они не устроили «Валенсию», которая ожидает улучшенного предложения.
«Валенсия» отклонила первое предложение «Спартака» по Гараю