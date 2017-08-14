Женский клуб «Енисей» — Григоряну: готовы рассмотреть вас в наш тренерский штаб!

Женский футбольный клуб «Енисей» из Красноярска объявил о готовности рассмотреть кандидатуру бывшего главного тренера махачкалинского «Анжи» Александра Григоряна на должность в тренерском штабе.
«Александр Григорян начинал карьеру в женском футболе, выигрывал трофеи. Александр Витальевич, готовы рассмотреть вас в наш тренерский штаб!» — говорится в сообщении пресс-службы «Енисея» в «Твиттере».
Накануне «Анжи» подтвердил информация об уходе из клуба Григоряна, который работал с командой с января. 50-летний специалист 12 августа объявил об уходе из махачкалинского клуба в прямом эфире во время послематчевого интервью после поражения от «Динамо» (1:3). С 1999 по 2009 год Григорян работал с женскими командами.
Григоряна на посту главного тренера «Анжи» сменит Скрипченко