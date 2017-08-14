Т. Силва: Неймар принял правильное решение, в «ПСЖ» он может взять «Золотой мяч»

Защитник «ПСЖ» Тьяго Силва выразил мнение, что нападающий Неймар принял правильное решение, согласившись на переход из «Барселоны» в парижский клуб.
«Я был в Бразилии, звонил ему каждый день и говорил, что клуб готов его купить. Я говорил, что Неймару будет очень комфортно в „ПСЖ“, и считаю, что в конце концов он принял правильное решение. Неймар может выиграть „Золотой мяч“ в Париже. Мы готовы помочь ему», — сказал Силва в интервью Canal +.
Ранее на счёт «Барселоны» поступили € 222 млн, которые были прописаны в контракте Неймара с каталонским клубом. Таким образом, 25-летний бразилец стал самым дорогим игроком в истории мирового футбола.
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