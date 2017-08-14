Неймар — Паулиньо: надеюсь, в «Барселоне» ты будешь счастлив так же, как был я

Экс-нападающий «Барселоны» Неймар, ныне выступающий за «ПСЖ», прокомментировал переход полузащитника Паулиньо из «Гуанчжоу Эвергранд» в «Барселону» за € 40 млн.
«Брат, желаю тебе всего наилучшего. Надеюсь, в «Барселоне» ты будешь счастлив так же, как был я», — написал Неймар на своей странице в социальной сети «Инстаграм».
17 августа 29-летний Паулиньо пройдёт медицинское обследование, после чего подпишет контракт с «Барселоной» и будет представлен официально в качестве игрока каталонцев.
Фото доступно в «инстаграме» Неймара.