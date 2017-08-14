«Арсенал» (Тула) — «Урал»: стали известны стартовые составы

Стали известны стартовые составы команд на матч шестого тура РФПЛ «Арсенал» (Тула) — «Урал». Встреча состоится в Туле на стадионе «Арсенал».
«Арсенал» (Тула): Габулов, Комбаров, Денисов, Беляев, Сунзу, Альварес, Максимов, Ткачев, Чаушич, Шевченко, Джорджевич.
«Урал»: Годзюр, Данцев, Балажиц, Ароян, Фидлер, Димитров, Григорьев, Емельянов, Кулаков, Бикфалви, Ильин.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча шестого тура РФПЛ «Арсенал» — «Урал». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.