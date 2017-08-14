«Челси» крупно оштрафовал Диего Косту за неявку на предсезонный сбор

Лондонский «Челси» крупно оштрафовал своего нападающего Диего Косту за неявку на предсезонный сбор в прошлом месяце, сообщает Sky Sports.
По информации издания, клуб оштрафовал форварда в размере его двухнедельной зарплаты – примерно £ 300 тыс. (около € 330 тыс.). Игрок не появлялся в расположении команды с конца прошлого сезона.
Ранее стало известно, что Коста сейчас находится в Бразилии и тренируется по индивидуальной программе. Форвард сообщил, что готов оставаться там в течение всего следующего года даже при условии, что английский клуб не выплатит ему зарплату и будет продолжать штрафовать.
На этой неделе также появилась информация о том, что футболист начал судебное разбирательство с клубом, однако подробности дела пока неизвестны.
Коста: готов провести в Бразилии год не играя, даже если «Челси» не заплатит мне