Шелви, удалённый в игре с «Тоттенхэмом», признался, что посещает психолога

Полузащитник «Ньюкасл Юнайтед» Джонджо Шелви после полученной красной карточки в домашнем матче первого тура чемпионата Англии с «Тоттенхэм Хотспур» (0:2) признался, что испытывает проблемы с самоконтролем, из-за чего ещё с прошлого года посещает психолога.
На 48-й минуте матча Джонджо после одного из своих фолов в центре поля пытался извиниться перед игроком соперника, но тот извинений не принял и продолжил корчиться от боли. Тогда капитан «сорок» умышленно наступил игроку на голеностоп. Судья заметил этот эпизод и показал Шелви красную карточку, а «Ньюкасл» в оставшееся время пропустил два гола и проиграл.
«Иногда на поле мне нужно просто действовать спокойнее. В каких-то моментах замолчать, не увлекаться чем-то слишком и просто уходить. В прошлом году начал посещать психолога, чтобы работать в этом направлении. В ситуации с моим удалением в матче с «Тоттенхэмом» я действовал просто по-детски.
Когда кто-то пытается меня завести, мне следует просто посмеяться над этим. Мне нужно избавиться от своей негативной стороны. Иногда просто не могу ничего с ней поделать. Бывает, что просто теряю голову», — цитирует Шелви The Sun.