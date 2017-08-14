«Зенит» не успел заявить Краневиттера в Лигу Европы на матчи с «Утрехтом»

«Зенит» не сможет рассчитывать на своего новичка полузащитника Матиаса Краневиттера в матчах раунда плей-офф Лиги Европы с «Утрехтом». Питерский клуб не успевал заявить игрока после его прихода на матчи этой стадии турнира.
«Зенит» не успел заявить Матиаса Краневиттера. Сроки истекли ещё до того, как игрок был приобретён, поэтому на этот отдельный этап Лиги Европы мы не сможем на него рассчитывать. Если «Зенит» выйдет в групповой этап, то мы его заявим», — сказали в пресс-службе «Зенита» корреспонденту «Чемпионата» Максиму Саблину.
«Зенит» проведёт первый матч с «Утрехтом» в Нидерландах 16 августа, а ответную игру в Санкт-Петербурге 24 августа.
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