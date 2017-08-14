Классон: переход в «Краснодар» повлиял на мою востребованность в сборной Швеции

Полузащитник «Краснодара» Виктор Классон отметил, что полностью адаптировался к новой команде и игре в РФПЛ.
«Моя адаптация к новой команде и новой стране завершена полностью, могу так сказать с полной уверенностью. Я ощущаю себя очень комфортно в команде и вполне привык к российским реалиям и российской культуре. Когда оказываюсь в городе, то чувствую себя уверенно, практически как дома. У меня в Краснодаре уже есть свои любимые места, которые я периодически посещаю.
С Андреасом Гранквистом я говорю больше всего, он мой друг, и, конечно, пообщаться на родном языке всегда приятно. А так я с удовольствием разговариваю абсолютно со всеми ребятами, но чаще, что тоже естественно, с теми, кто владеет английским языком. К счастью, таких у нас в команде немало – это и латиноамериканцы, и русские. Так что недостатка в общении не испытываю. Русский язык — очень сложный, это так! Я занимаюсь с переводчиком, и как мне кажется, делаю определённые шаги вперёд. Осенью, если будет чуть больше свободного времени, хочу пойти на дополнительные курсы, чтобы продвинуться в освоении русского ещё более существенно.
Переход в «Краснодар» повлиял на мою востребованность в сборной Швеции. До того как я перешёл в «Краснодар», меня периодически вызывали в сборную, но я чаще всего оставался в резерве. А сейчас моя роль в национальной команде значительно укрепилась. Меня вызывают в сборную постоянно, я получаю игровое время и даже забил два мяча в ворота Португалии. Но я прекрасно понимаю: чтобы стать твёрдым игроком основы, мне надо ещё очень много работать, прибавлять в различных компонентах игры. Надеюсь, что выступления за «Краснодар» помогут мне продолжить расти в профессиональном плане", — цитирует Классона сайт «Краснодара».