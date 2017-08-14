Митрюшкин, Чалов и Игнатьев – в расширенном составе молодёжной сборной России

Тренерский штаб молодёжной сборной России во главе с Евгением Бушмановым назвал расширенный состав команды на домашние отборочные матчи чемпионата Европы 2019 года среди игроков не старше 21 года cо сборными Армении (31 августа) и Гибралтара (5 сентября), сообщает официальный сайт РФС.
В предварительный список попали голкипер швейцарского «Сьона» Антон Митрюшкин и нападающий ЦСКА Фёдор Чалов, а форвард «Краснодара» Иван Игнатьев получил свой первый раз вызов в команду. Всего в список вошёл 31 футболист, а окончательный состав из 23 игроков станет известен позднее.
Вратари: Игорь Лещук («Динамо», Москва), Александр Максименко («Спартак»), Антон Митрюшкин («Сьон», Швейцария), Игорь Обухов («Тюмень»).
Защитники: Дмитрий Баринов («Локомотив»), Александр Довбня («Этникос», Кипр), Никита Калугин («Динамо», Москва), Александр Лихачев, Николай Рассказов, Шамсиддин Шанбиев (все – «Спартак-2»), Евгений Назаров («Краснодар-2»), Томас Рукас («Зенит-2»), Дмитрий Скопинцев («Балтика»), Никита Чернов («Урал»), Павел Шакуро («Тюмень»), Денис Якуба («Кубань»).
Полузащитники: Ильзат Ахметов, Рифат Жемалетдинов (оба – «Рубин»), Зелимхан Бакаев («Спартак-2»), Игорь Безденежных, Иван Обляков (оба – «Уфа»), Аяз Гулиев («Анжи»), Илья Жигулев («Краснодар»), Александр Зуев («Ростов»), Игорь Коновалов («Кубань»), Олег Ланин («Крылья Советов»), Даниил Фомин («Олимпиец»).
Нападающие: Алексей Гасилин («Амкар»), Иван Игнатьев («Краснодар»), Георгий Мелкадзе («Тосно»), Фёдор Чалов (ЦСКА).
«Мы подходим к старту отборочного цикла ЧЕ-2019 U21. Наша задача – занять первое место в своей группе и соответственно выйти в финальную часть чемпионата Европы. Нам с самого начала нужно побеждать и набирать очки. Пользуясь случаем, хочется пригласить болельщиков поддержать нашу команду в стартовом матче европейской квалификации с Арменией в Москве.
В расширенный состав команды в основном вошли футболисты, которые вызывались на два предыдущих сбора молодёжной сборной. При этом есть и несколько новых игроков. Например, Томас Рукас и Иван Игнатьев. Если говорить о травмированных, то на некоторое время из строя выбыл Александр Макаров, также на данный момент под вопросом участие в предстоящих играх Шамсиддина Шанбиева», — сказал Бушманов.