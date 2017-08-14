Шовковский: сотрудничать с Россией было бы некорректно, поэтому ответил отказом

Бывший вратарь киевского «Динамо» и сборной Украины Александр Шовковский сообщил, что отказался от предложения поучаствовать в российском проекте.
«Мне недавно предложили поучаствовать в проекте, связанном с журналистикой, со спортом. Хотели сделать программу. Я отказался по причине, что это было бы некорректно по отношению к нашей стране – поехать в Россию или сотрудничать с Россией. Предложений поступает достаточно много разных, интересных.
У меня был опыт выступления на мероприятии, где я читал лекцию на тему: работа в команде, лидер в команде, отношения в команде, успешность команды. Такая небольшая, получасовая или часовая лекция», — сказал Шовковский в интервью изданию «Футбол 24».
Шовковский объявил о завершении карьеры