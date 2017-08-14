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Гончаренко: никто даже не разбирается в причинах, а сразу обвиняют Васина

14 августа 2017, понедельник. 20:09 Футбол

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко на пресс конференции перед первым матчем раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов с «Янг Бойз» (15 августа) встал на защиту Виктора Васина. После неудачного действия защитника ЦСКА пропустил от «Спартака» в матче 6-го тура РФПЛ (2:1).

«Для него не должно быть важным то, что пишут журналисты. Вошло в моду, что при любом моменте виноват Васин. Никто даже не разбирается в причинах, а сразу обвиняют его. Это неправильно», — передаёт слова Гончаренко корреспондент «Чемпионата» Олег Лысенко.

Видео пресс-конференции доступно на «Чемпионате».

Гончаренко: после игр Головин снова просит мяч
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ПФК ЦСКА Виктор Васин Виктор Гончаренко
Новости. Футбол
14 августа 2017, понедельник
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