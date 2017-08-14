Клопп: сейчас Коутиньо не может играть за «Ливерпуль» — в этом главная проблема

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал информацию о возможном переходе полузащитника красных Филиппе Коутиньо в «Барселону». Коутиньо не был включён в заявку из 22 игроков на первый матч квалификационного раунда плей-офф Лиги чемпионов с «Хоффенхаймом» (15 августа).
«Ситуация не поменялась ни для одной из сторон. Сейчас он не может играть за нас — в этом главная проблема. Это удар для команды.
Понимаю интерес людей к этой ситуации, но не могу сказать, что сейчас я действительно думаю об этом. Я не сижу в машине, думая, что именно буду отвечать, если меня спросят об этом. Работаю с игроками, которые у меня есть", — цитирует Клоппа Sky Sports.
Коутиньо и Старридж не включены в заявку «Ливерпуля» на матч с «Хоффенхаймом»