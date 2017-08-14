Родионов присутствует на матче «Арсенал» (Тула) — «Урал»

Генеральный директор «Спартака» Сергей Родионов присутствует на матче шестого тура РФПЛ «Арсенал» (Тула) — «Урал». Встреча проходит в эти минуты в Туле на стадионе «Арсенал».
«Спартак» сыграет с «Уралом» 1 октября в матче 12-го тура РФПЛ. При этом красно-белые уже провели матч с «Арсеналом» в первом круге (2:0).
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча шестого тура РФПЛ «Арсенал» — «Урал». На данный момент тульский «Арсенал» впереди — 2:1.
Фото доступно на официальной странице РФПЛ в социальной сети «Твиттер».