Кецбая: в ФНЛ нельзя пропускать — если пропустишь, потом трудно

Главный тренер «Оренбурга» Темури Кецбая поделился впечатлениями от поражения в выездном матче 8-го тура ФНЛ с «Кубанью» (1:4).
«Я не могу понять, как команда сегодня пропустила такие голы. Так пропускать нельзя. При счете 0:2 было сложно играть. В этой лиге нельзя пропускать, если пропустишь, потом трудно. Мы старались, были полумоменты. Ошибки в обороне, как сегодня, допускать нельзя», — приводит слова Кецбая официальный сайт ФНЛ.
«Оренбург» (10 очков) после восьми туров ФНЛ занимает 13-е место в таблице.
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