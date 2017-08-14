Бакайоко: Макелеле помог мне обрести себя в футболе

Новичок «Челси» Тьемуа Бакайоко рассказал о том, как на него повлиял экс-игрок синих Клод Макелеле, который пересекался с Бакайоко, работая в роли технического директора «Монако».
«Макелеле мне очень помог. Когда он приехал в «Монако», я не был очень хорошим игроком. Но мы много беседовали с ним, он дал множество советов и позволил мне играть более просто. Он сказал, что я склонен отвлекаться. Это было правдой. Я слишком много рисковал, но когда играешь на этой позиции, нужно быть спокойным и эффективным. Он помог мне обрести себя в игре».
Бакайоко отметил также, что ему удобно играть в «Челси» рядом с партнёром по сборной Франции Н'Голо Канте.
«Канте доказал, что у него есть всё: он был лучшим игроком в прошлом сезоне АПЛ, а это нелегко. Игра рядом с ним очень хорошо сказывается на мне и может помочь мне прогрессировать. Я играл с ним за сборную Франции, поэтому мы очень хорошо друг друга знаем. Надеюсь, вместе мы сможем показать привлекательную игру в этом году», — цитирует Бакайоко сайт «Челси».