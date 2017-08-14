Наставник «Вулверхэмптона»: у «Халла» хорошие результаты при Слуцком

Главный тренер «Вулверхэмптона» Нуну Эспириту Санту поделился ожиданиями от предстоящей гостевой встречи 3-го тура Чемпионшипа с «Халл Сити» (15 августа), который летом возглавил российский специалист Леонид Слуцкий.
«Ожидания от следующего матча с «Халлом»? Это будет сложная игра. «Халл» является хорошей командой, которая в прошлом году выступала в Премьер-лиге. У соперника новый тренер и хорошие результаты после двух стартовых туров. Однако мы готовы к игре. Будем бороться за победу», — сказал наставник в интервью пресс-службе клуба.
В активе «Халл Сити» победа и ничья после двух туров Чемпионшипа, а «Вулверхэмптон» на старте сезона одержал две победы.
Слуцкий одержал первую победу с «Халлом», разгромив «Бёртон Альбион»