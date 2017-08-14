Лунгу перейдёт из «Урала» в «Аланьяспор» за € 1 млн

Как стало известно «Чемпионату», нападающий «Урала» Чисамба Лунгу продолжит карьеру в чемпионате Турции. «Аланьяспор» заплатит российскому клубу € 1 млн за трансфер 26-летнего замбийского форварда. Клубы уже обо всём договорились, и в ближайшее время о переходе Лунгу объявят официально.
Ранее президент «Урала» Григорий Иванов сообщил «Чемпионату», что клуб получил предложение по Лунгу от европейской команды.
Форвард выступал в составе «Урала» с 2010 года. Он стал первым африканским игроком за всю историю екатеринбургского клуба. В нынешнем сезоне Лунгу принял участие в пяти матчах РФПЛ за «Урал», но результативными действиями не отметился.
Клуб из Европы сделал предложение «Уралу» по переходу Лунгу