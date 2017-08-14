Тульский «Арсенал» забил два гола к 10-й минуте, но упустил победу над «Уралом»

Тульский «Арсенал» и «Урал» сыграли вничью в матче шестого тура РФПЛ. Встреча проходила в Туле на стадионе «Арсенал» и завершилась со счётом 2:2.
На пятой минуте Стопилла Сунзу ушёл от противника в чужой штрафной и головой мощно пробил в дальний угол. Пять минут спустя Кирилл Комбаров увидел подключение Сергей Ткачёва и сделал прострельную передачу, а тот подал на Илью Максимова, удачно сыгравшего на опережение.
В концовке первого тайма Юрий Бавин протащил мяч к лицевой линии поля, откуда прострелил на открывшегося Эрика Бикфалви, который в касание переправил его в сетку. На 69-й минуте Алексей Евсеев на скорости ворвался в чужую штрафную, получил передачу и в касание катнул мяч в дальний нижний угол.
«Урал» (8 очков) занимает 10-е место в турнирной таблице РФПЛ, «Арсенал» (4 балла) — 13-е.
Видео голов доступно в «твиттере» РФПЛ.