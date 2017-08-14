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Тарханов: будем разбираться, почему «Урал» в Туле пропустил 2 гола к 10-й минуте

14 августа 2017, понедельник. 21:33 Футбол

Главный тренер «Урала» Александр Тарханов поделился впечатлениями от ничьей с тульским «Арсеналом» в матче шестого тура РФПЛ. Встреча проходила в Туле на стадионе «Арсенал» и завершилась со счётом 2:2.

«Очень сложно сказать, почему пропустили два быстрых гола. Надо разбираться. Первые 15 минут провели очень плохо, потом прибавили. Во втором тайме был момент, когда прихватили нас, но концовка осталась за нами. Мы забили и ещё ряд моментов имели. Могли забить ещё, хотя могли и пропустить.

У Димитрова травма. Он вчера чувствовал натяжение в задней поверхности, утром вроде нормально было, а на разминке ощутил дискомфорт, и поэтому пришлось его заменить.

Все игроки хорошо вышли на замену. И то, что Евсеев забил гол, — это тоже хорошо", — сказал Тарханов в эфире телеканала «Наш футбол».

Видео голов доступно в «твиттере» РФПЛ.

Тульский «Арсенал» забил два гола к 10-й минуте, но упустил победу над «Уралом»
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Арсенал Тула ФК Урал Александр Тарханов Алексей Евсеев
Новости. Футбол
14 августа 2017, понедельник
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