Божович: трудно сказать, почему «Арсенал» упустил победу над «Уралом»

Главный тренер тульского «Арсенала» Миодраг Божович прокомментировал домашнюю ничью с «Уралом» (2:2) в матче шестого тура российской Премьер-Лиги. По ходу встречи хозяева вели со счётом 2:0, но в итоге добились лишь ничьей.
«Трудно сказать, почему упустили победу. Вроде забили два гола, вроде хорошо играли, но остались без очков при этом. Трудно сейчас комментировать. Это футбол.
Первый гол — это не домашняя заготовка. Просто хорошо попал мяч. Не использовал все замены, поскольку игроки, которых спрашивали о состоянии, сказали, что могут доиграть до конца», — сказал Божович в эфире телеканала «Наш футбол».
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