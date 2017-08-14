Месси: провальный матч, но нужно подняться и двигаться дальше, это только начало

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси прокомментировал поражение от «Реала» в первом матче за Суперкубок Испании. Встреча проходила на стадионе «Камп Ноу» и завершилась победой мадридской команды со счётом 3:1. Ответный матч в Мадриде «Реал» и «Барселона» проведут 16 августа.
«Провальный матч, но нужно подняться и двигаться дальше. Это только начало», — написал Месси на своей странице в социальной сети «Инстаграм».
Месси в первом матче за Суперкубок Испании с «Реалом» стал лидером по количеству ударов (8) и острых передач (8), но только 2 удара пришлись в створ, и лишь 3 острых паса стали точными.
Бускетс: «Барселона» должна кого-нибудь приобрести