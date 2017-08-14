Зотов: игроки «Динамо» — молодцы, большое дело в Каспийске сделали

Полузащитник «Динамо» Александр Зотов поделился впечатлениями от победы в матче шестого тура РФПЛ с «Анжи». Встреча прошла в Каспийске на стадионе «Анжи-Арена» и закончилась со счётом 3:1 в пользу бело-голубых.
«У нас на игру вышел атакующий состав, исходя из этого строили план. Немного перестроились во втором тайме, и из-за этого я вышел. Быстро начали, быстро нам забили. Но потом смогли отодвинуть игру на чужую половину поля. Хорошо, что быстро сравняли счёт. Наши ребята – молодцы, большое дело сделали. Здесь, наверное, будет трудно каждой команде», — сказал Зотов в эфире шоу «8-16».
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