Гарсия – о переходе в «Бетис»: никогда не испытывал такого желания начать играть

Полузащитник «Бетиса» Хави Гарсия поделился впечатлениями о своём переходе в испанский клуб из российского «Зенита».
«Я очень рад. Последние несколько недель были сложными, ведь я знал, что могу перейти в «Бетис». Этот клуб изначально был моим приоритетным вариантом — я видел, что люди ждут меня здесь. Клуб прилагает большие усилия, чтобы сделать команду конкурентоспособной. Я хотел оказаться здесь, и очень рад, что это произошло.
Я играл в разных командах, но никогда не испытывал такого желания начать играть, чтобы показать людям, почему я здесь. Хочу приложить максимум усилий для того, чтобы помочь «Бетису» бороться с лучшими командами», — приводит слова Гарсии официальный сайт «Бетиса».
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