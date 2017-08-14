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Гунько: я далёк от мысли, что «Спартак-2» сыграл с «Факелом» почти идеально

14 августа 2017, понедельник. 22:45 Футбол

Главный тренер «Спартака-2» Дмитрий Гунько поделился впечатлениями от победы над «Факелом» в матче восьмого тура Футбольной национальной лиги. Встреча проходила в Воронеже на Центральном стадионе профсоюзов и завершилась со счётом 3:0 в пользу красно-белых.

«Мы провели довольно качественный матч. То, что планировалось, удалось реализовать на поле. Отмечу, что молодые ребята, которые сейчас составляют костяк команды, прогрессируют. Становится меньше невынужденных ошибок. Самоотдача даёт результат. Хочу поблагодарить ребят за самоотдачу и за выполнение игровых задач. Но нам есть куда двигаться: сегодня, например, снова не использовали много моментов. Важно не опускаться ниже того уровня, на который мы сейчас стараемся выйти. Я ни в коем случае не назвал бы сегодняшнюю игру лёгкой. Другое дело, что мы изучили все сильные и слабые стороны соперника. «Факел» заметно обновился; команде нужно время, чтобы сыграться.

Можно ли назвать игру спартаковцев с „Факелом“ близкой к идеальной? Нет, что вы. Я далёк от этой мысли. В первом тайме вообще был отрезок, когда мы «просели». У нас ещё много проблем, которые мы решаем на теоретических занятиях», — цитирует Гунько сайт ФНЛ.

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Источник: Футбольная национальная лига Сообщить об ошибке
Теги
Спартак-2 ФК Факел Дмитрий Гунько
Новости. Футбол
14 августа 2017, понедельник
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