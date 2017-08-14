«Галатасарай» купил у «Вест Хэма» Фегули за £ 4 млн

«Галатасарай» приобрёл у «Вест Хэм Юнайтед» полузащитника Софьяна Фегули. 27-летний футболист подписал контракт, рассчитанный на пять лет, информирует официальный сайт турецкого клуба. Сумма трансфера составила £ 4 млн (€ 4,4 млн).
Фегули перешёл в «Вест Хэм» прошлым летом на правах свободного агента. В минувшем сезоне хавбек провёл 21 матч в чемпионате Англии (из них 11 — в основном составе), в которых забил три гола и отдал три результативные передачи, а также получил одну жёлтую и одну красную карточку.