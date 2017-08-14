Тарханов: «Урал» должен был выигрывать многие из ничейных игр на старте сезона

Главный тренер «Урала» Александр Тарханов поделился впечатлениями от ничьей с тульским «Арсеналом» в матче шестого тура РФПЛ. Встреча проходила в Туле на стадионе «Арсенал» и завершилась со счётом 2:2.
«Матч получился хорошим: и мы много атаковали, и «Арсенал». Моменты были и у одних ворот, и у других. Могли и выиграть, могли и проиграть. Первые 15 минут мы провели плохо, дали возможность хозяевам найти свою игру, забить голы. Игроков мы растравливали «Арсеналом», у которого меньше очков. Знали, что соперник будет активно и агрессивно играть. Предупреждал о стандартах, на которые нужно было обратить внимание. Потихоньку игру выровняли, забили гол перед перерывом. Второй тайм начали хорошо, потом инициативу перехватил «Арсенал», но концовка осталась за нами. Могли даже вперёд выйти.
Переломной в игре стала моя первая замена? В принципе, да. И Портнягиным, и Евсеевым мы усилили атаку. Портнягину было тяжело, он давно не играл, но нападающий он хороший, за все мячи зацепится. Евсеев вышел, сразу гол забил, активно участвовал в разрушении и созидании.
Можете сравнить «Арсенал» образца прошлого сезона с нынешним? Футболисты те же, игра та же. В прошлом году мы проиграли в Туле 0:2, сейчас сыграли 2:2. Тренеры разные с разными концепциями игры и философией. В том году «Арсенал» с нами играл хорошо. Потому и выжил.
Как оцениваю старт команды в этом чемпионате? Многие из ничейных матчей мы должны были выигрывать. В Краснодаре нам придумали пенальти, в Ростове мы пропустили необязательный гол, с Уфой владели инициативой, но сыграли 1:1. Очков потеряно было много. В том числе и сегодня? Сегодня двоякая ситуация. Если судить по стартовым минутам, то ничьей мы довольны. Если говорить о концовке, то должны были выигрывать», — цитирует Тарханова пресс-служба «Арсенала».
После шести туров в активе «Урала» одна победа и пять ничьих. С восемью очками подопечные Александра Тарханова располагаются на 10-й строчке в турнирной таблице.