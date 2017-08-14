Дани Алвес: Неймар показал в первом матче, почему «ПСЖ» так хотел заполучить его

Защитник «ПСЖ» Дани Алвес высоко оценил игру дебютанта парижан Неймара в матче 2-го тура французской Лиги 1 с «Генгамом» (3:0). Неймар отметился голом и результативной передачей.
«Я считаю, что Неймар показал, почему «ПСЖ» так хотел заполучить его. Он изменил ход матча и помог команде добыть победу. Он здорово сыграл, у всех у нас были большие ожидания от этого матча. Мы хотели, чтобы он дебютировал и помог нам. Вне всяких сомнений, с ним мы стали сильнее.
Игрок не должен полагаться только на своё имя, помимо этого он должен упорно работать. Это и отличает Неймара», — цитирует Алвеса Goal.
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