Каррагер: «Челси» нужно вспомнить о случившемся с Моуринью и просто расслабиться

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер поделился впечатлениями от поражения «Челси» в матче первого тура АПЛ с «Бёрнли». Встреча проходила в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» и завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.
«Сейчас „Челси“ нужна не паника, а её полная противоположность. Вспомните, как пару лет назад „Челси“ стартовал в АПЛ с ничьей в матче с „Суонси“. Тогда же, в концовке, произошёл инцидент с клубным доктором Евой Карнейро. И внезапно „Челси“ оказался под большим давлением с самого старта чемпионата. Тогда мне казалось, что люди раздувают пламя на ровном месте. И этот процесс набирал обороты до тех пор, пока Жозе Моуринью в конечном итоге не потерял работу.
Они всего лишь проиграли одну игру дома. Нужно просто расслабиться. Время до закрытия трансферного окна есть — «Челси» нужно вести себя спокойно и приобрести двух новичков. Надо помнить, что это просто одно поражение", — цитирует Каррагера Sky Sports.