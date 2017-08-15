Бавин: ничья с «Арсеналом» — это позитивный толчок для «Урала»

Полузащитник «Урала» Юрий Бавин прокомментировал гостевую ничью с тульским «Арсеналом» (2:2) в мачте 6-го тура РФПЛ.
«Начало матча получилось обескураживающим. Мы настраивались начать с позиции силы, забрать мяч, контролировать игру. Но для нас это не впервой, поскольку часто пропускаем первыми и начинаем лучше играть. Не знаю, с чем это связано. Когда пропускаем, начинаем всё выдавать сразу. Почему так нельзя начинать с первых минут — не знаю. Будет разбираться, и это хорошо, что так сложилось, исходя из счёта. Хотя перед матчем думали только о победе. Нельзя доводить до такого, но отыгрались. 2:2 — это, в принципе, позитивный толчок для команды. Хотелось победить на последних минутах, но там уже была игра «туда-сюда». Думаю, болельщикам было интересно», — сказал Бавин в эфире программы «8-16».