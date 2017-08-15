Льорис: игроки «Тоттенхэма» понимают разочарование Роуза

Голкипер «Тоттенхэм Хотспур» Уго Льорис прокомментировал заявление защитника команды Дэнни Роуза о трансферной политике клуба. Роуз выразил мнение, что «Тоттенхэму» необходимо приобретать таких новичков, имена которых не пришлось бы искать в Google. Позже игрок извинился за свои слова.
«Дэнни — часть команды, мы понимаем его разочарование. В команде всё спокойно. Дэнни совершил ошибку, он извинился, теперь нужно идти дальше. Мы думали о матче первого тура АПЛ, а не о словах Роуза. Мы держимся вместе, нужно не терять концентрацию и сохранять те же амбиции.
Мы всё так же общаемся с Дэнни, нет никаких проблем. Если люди извне хотят причинить нам неудобства, то это не повлияет на нас. Иногда каждый может ошибиться — важно не повторять ошибку в дальнейшем", — цитирует Льориса Mirror.