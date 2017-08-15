Билич: «МЮ» был лучше «Вест Хэма» во всём, ничего хуже я и представить не мог

Главный тренер «Вест Хэм Юнайтед» Славен Билич поделился впечатлениями от поражения в матче первого тура АПЛ с «Манчестер Юнайтед». Встреча проходила в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» и завершилась со счётом 4:0 в пользу хозяев.
«Мы должны признать, что они были лучше нас во всём. Игра с мячом, игра без мяча, единоборства — всё. Кроме того, „МЮ“ отлично играл на контратаках и очень быстро выходил из обороны. 4:0 — это катастрофический результат. Моменты у команды были, но мы не смогли их реализовать.
Ничего хуже я и представить не мог, но мы можем переломить ситуацию. Трудно говорить о чём-то хорошем, когда проигрываешь 0:4", — цитирует Билича Sky Sports.
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