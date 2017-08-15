Уилшир начал набирать форму после травмы, сыграв за «молодёжку» «Арсенала»

Полузащитник «Арсенала» Джек Уилшир начал набирать форму после травмы, отыграв 75 минут за молодёжную команду клуба в победном матче с «Дерби Каунти» (3:2), сообщает The Telegraph.
Футболист получил повреждение в апреле во время своей аренды в «Борнмуте». Отмечается, что будущее 25-летнего полузащитника в лондонской команде остаётся неопределённым. В июле главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер сообщал, что Уилшир может остаться в клубе, однако несколько дней назад наставник заявил, что решение по хавбеку ещё не принято.
Во время аренды в «Борнмуте» Уилшир в минувшем сезоне принял участие в 27 матчах (22 – в основном составе) и отметился двумя голевыми передачами.
Уилшир опасается, что Венгер захочет продать его из-за повышенной травматичности