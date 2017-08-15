Хохлов: по игре «Зенит» — явный фаворит чемпионской гонки

Главный тренер молодёжной команды московского «Динамо» Дмитрий Хохлов назвал «Зенит» главным фаворитом в борьбе за чемпионство в РФПЛ, а также предположил, что «Спартак» найдёт свою игру после неудачного старта в первенстве России.
«На сегодня «Зенит» — явный фаворит чемпионской гонки, именно по игре. Они здорово атакуют, обороняются, то есть это очень качественная команда сейчас. Что касается преображения Кокорина, то Манчини поставил его туда, где он может принести больше всего пользы. Саша умеет открываться, обладает отличной стартовой скоростью, дриблингом. Плюс ему не мешают в зонах других игроки. Что ему мешало раньше, сложно сказать, но это однозначно был не Кокорин.
Думаю, «Спартак» сумеет оправиться. Бывает такая ямка. Смогут ли они влиться в чемпионскую гонку — это зависит от того, как быстро они смогут выйти из ямы. Состав хороший, игроки качественные, но они показывают не совсем то, на что рассчитывали. Спартаковцы должны стремиться побороться за титул, но для этого им нужно поправлять турнирное положение прямо сейчас», — сказал Хохлов в эфире передачи «Футбол России».