Геркус: «Локомотив» постоянно играет в белой форме по решению Сёмина — на удачу

Президент «Локомотива» Илья Геркус ответил на вопрос болельщика о том, почему команда постоянно выступает в гостевой белой форме.
«Это решение главного тренера. На удачу», — написал в «Инстаграме» Геркус, который также поблагодарил болельщиков за поддержку.
«Друзья, спасибо всем за поддержку! Спасибо всем, кто пришёл на матч, и всем, кто болел из дома в силу разного рода причин. Да, мы уступили — потерпели первое поражение в сезоне. Это повод расстроиться на один вечер, но это не повод унывать, это повод разобраться в себе и с удвоенными силами взяться за работу! Победы придут — мы добьёмся их все вместе», — отметил Геркус.
«Локомотив» на текущий момент занимает третье место в турнирной таблице РФПЛ, уступая три очка лидеру — «Зениту». В последнем туре «железнодорожники» в родных стенах проиграли «Тосно» (0:2). Это первое поражение подопечных Юрия Сёмина в нынешнем розыгрыше чемпионата России.
М. Фернандеш