Панов: «Зенит» уважаю, но «Спартак» — это как любимая женщина

Экс-нападающий «Зенита» Александр Панов прокомментировал вступление в объединение болельщиков московского «Спартака» «Фратрию».
«Я не обижен на Петербург и на «Зенит», я уважаю этот клуб. Просто пришло время, когда человек заканчивает карьеру, он начинает наслаждаться жизнью после футбола. Я теперь занимаюсь развитием детского спорта. Прежде никакого отношения к «Спартаку» не имел, но пришёл на стадион и влюбился в атмосферу. Скажем так: она вернула меня к жизни, и я начал опять любить футбол, ходить на стадион. «Спартак» даёт мне возможность вспомнить те времена, когда я играл, когда стадионы тоже были заполнены. Ностальгия есть по тем временам. Я живу в Москве уже почти 15 лет, здесь много команд, но ни один из других клубов меня не впечатляет. В пору игровой карьеры «Спартак» для меня всегда был противником, против которого я особо настраивался. Правда, в Лиге чемпионов, когда они играли, а мы были малышами, смотрели те встречи, болели и переживали за «Спартак». Всё в совокупности и привело к тому, что я сегодня болею за эту команду. А с «Зенитом» у меня нет никаких проблем, я против него ничего не имею и никогда не оскорблял. Всегда желаю питерцам победы, пускай «Зенит» выигрывает и радует своих болельщиков. Считаю, что эта команда тоже заслуживает уважения. Пускай болельщики на стадионе на Крестовском острове получают позитив и радость, которые любой фанат ощущает, приходя на стадион.
После матча «Зенит» — «Спартак» меня облили пивом. Сзади пытались нанести удары. Один даже ударил, так скажем, исподтишка, из толпы. Но в основном оскорбления звучали. Я, конечно, понимаю болельщиков, которые приходят на стадион. Я же для них обычный фанат, таким и был на этот раз. В других городах люди относятся ко мне с уважением. И, кажется, я заслужил, чтобы ко мне относились с уважением. Я никого не предал. Я в своё время не перешёл в «Спартак», хотя мог перейти спокойно и играть в Москве. Если бы всё это случилось во время моей карьеры, я мог бы считаться предателем. Хотя сейчас игроки из клуба в клуб перебегают, и многим на это… всё равно, в общем. Обидно, что Быстров играл и там, и там, Дзюба, воспитанник красно-белых, перешёл из «Спартака» в «Зенит». И это считается нормой сегодня. Почему я, бывший игрок «Зенита», не имею права после карьеры на свой выбор, который мне никто не навязывает? Если бы мне нравился «Зенит» и я был бы вдохновлён его игрой, то болел бы за этот клуб. Но мне «Зенит» не нравится в том смысле, что не нравится его игра, не впечатляет. Я уважаю его, но «Спартак» — это как любимая женщина. Идёшь — раз, встретил, влюбился — вот и всё. И не знаешь, по каким причинам. Так же для меня «Спартак»: я пришёл и влюбился. Я никогда не был фанатом, а сейчас ощущаю, что такое быть не на поле, а на трибуне. И мне это нравится, я кайфую от этого.
Красно-белые братья тоже приняли меня по-разному. Кто-то хорошо, кто-то плохо. Но сейчас я после матча нахожусь среди спартаковских фанатов, и никто мне оскорблений не выкрикивает. Фотографируются и говорят спасибо за игру, за сборную. В этом и есть кайф. Поймите, эмоции, которые я получал на поле, в сегодняшней жизни негде взять, кроме стадиона. Питерские болельщики эти эмоции могут получить, приехав на Крестовский, а я, живя в Москве, — приходя на «Спартак», — сказал Панов в интервью изданию «Спорт уик-энд».