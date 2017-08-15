На игре «Ганзы» и «Герты» фанаты устроили беспорядки с применением пиротехники

Проведение встречи «Ганзы» и «Герты» в Ростоке в рамках первого раунда Кубка Германии было омрачено поведением фанатов на трибунах. На старте второго тайма гости из Берлина начали жечь пиротехнические средства, хозяева не остались в стороне, в результате арбитр был вынужден дважды останавливать игру после того, как пиротехника и пластиковые сиденья полетела на трибуны. Кроме того, болельщики «Ганзы» сожгли флаг столичной команды.
«Нескольким идиотам не место на стадионе. Они должны быть строго наказаны, без сомнения. Но остальная часть болельщиков «Ганзы» вела себя пристойно. Всегда грустно, когда случаются такие перегибы», — цитирует бывшего футболиста, а ныне телевизионного эксперта Штефана Эффенберга издание Sport 1.
Что касается результата матча, «Герта» победила в Ростоке со счётом 2:0.
Видео с места событий доступно для просмотра в YouTube.