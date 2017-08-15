Делегация «Урала» не может вернуться в Екатеринбург из-за тумана

Игроки, тренерский штаб и персонал «Урала» не могут вернуться в Екатеринбург после встречи с тульским «Арсеналом» в шестом туре РФПЛ, которая завершилась со счётом 2:2. Погодные условия на Урале в настоящий момент не позволяют принять самолёт на посадку, и в настоящий момент делегация футбольной команды находится в Калуге.
«Уже больше часа сидим в аэропорту Калуги. Аэродромы Екатеринбурга и близлежащих городов не готовы нас принять из-за тумана», — написали представители пресс-службы в клубном «твиттере».
Тульский «Арсенал» забил два гола к 10-й минуте, но упустил победу над «Уралом»