Нагельсман: в матчах с «Ливерпулем» «Хоффенхайм» не является аутсайдером

Главный тренер «Хоффенхайма» Юлиан Нагельсман поделился мнением о предстоящем противостоянии с «Ливерпулем» в раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов, подчеркнув, что его команда готова к борьбе за выход в групповую стадию турнира.
«Предвкушение этих матчей просто огромно. Для команды, тренерского штаба и меня лично эти игры являются вознаграждением за прошедший сезон. Мы хотим попасть на большой концерт, но для этого должны победить большой клуб. Может быть, даже дважды. И это то, что мы собираемся завтра показать.
Мы не являемся аутсайдером, но «Ливерпуль», конечно, небольшой фаворит. Нам не обязательно шокировать английскую прессу и общественность, но мы должны быть выше всех наших противников», — цитирует специалиста клубная пресс-служба.