«Лестер» готов продать Мареза в «Рому» за € 44 млн

Руководство «Лестер Сити» ответило отказом на предложение «Ромы» относительно перехода вингера Рияда Мареза за € 35 млн компенсации, рассчитывая получить за футболиста по меньшей мере € 44 млн. Такими сведениями располагают журналисты Sky Sport Italia.
Сообщается, что агент Мареза в приватном разговоре призвал спортивного директора «Ромы» Рамона Мончи улучшить предложение, однако в Риме задумались об альтернативных вариантах. В частности, в сферу интересов итальянцев по-прежнему входит Квинси Промес из «Спартака».
Шекспир: Марез никуда не уйдёт, пока «Лестер» не получит разумное предложение