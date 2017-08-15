Ширер: если Лукаку обойдётся без травм, то забьёт за «МЮ» 20-25 голов

Бывший нападающий сборной Англии, а ныне футбольный эксперт Алан Ширер поделился мнением о дебютной официальной игре новичка «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку. Бельгиец оформил дубль в ворота «Вест Хэма», Ширер полагает, что форвард вполне сможет забить до 25 голов в сезоне.
«Если вы присоединились к одному из самых больших клубов мира за £ 75 млн, то, конечно, хотите хорошо начать в своей первой игре за новую команду. У меня была аналогичная ситуация, когда я присоединился к «Блэкберну» перед первым сезоном Премьер-лиги в 1992 году и забил два гола в своём дебюте в ворота «Кристал Пэлас». Это прибавило мне уверенности, и у Лукаку всё будет так же.
Уверен, Лукаку нервничал перед игрой, но всё волнение прошло с первым голом. Если всё обойдётся без травм, он гарантированно забьёт за «Юнайтед» 20-25 голов», — сказал Ширер в эфире Match of the Day.