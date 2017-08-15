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Ширер: если Лукаку обойдётся без травм, то забьёт за «МЮ» 20-25 голов

15 августа 2017, вторник. 05:01 Футбол

Бывший нападающий сборной Англии, а ныне футбольный эксперт Алан Ширер поделился мнением о дебютной официальной игре новичка «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку. Бельгиец оформил дубль в ворота «Вест Хэма», Ширер полагает, что форвард вполне сможет забить до 25 голов в сезоне.

«Если вы присоединились к одному из самых больших клубов мира за £ 75 млн, то, конечно, хотите хорошо начать в своей первой игре за новую команду. У меня была аналогичная ситуация, когда я присоединился к «Блэкберну» перед первым сезоном Премьер-лиги в 1992 году и забил два гола в своём дебюте в ворота «Кристал Пэлас». Это прибавило мне уверенности, и у Лукаку всё будет так же.

Уверен, Лукаку нервничал перед игрой, но всё волнение прошло с первым голом. Если всё обойдётся без травм, он гарантированно забьёт за «Юнайтед» 20-25 голов», — сказал Ширер в эфире Match of the Day.

Лукаку: «МЮ» нужно продолжать работу над планом Моуринью
Источник: BBC Sport Сообщить об ошибке
Теги
Манчестер Юнайтед Алан Ширер Ромелу Лукаку
Новости. Футбол
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