Карнезис отказал «Наполи» ради продолжения карьеры в Англии

Вратарь «Удинезе» Орестис Карнезис отказался от перехода в «Наполи» ради возможности выступать в чемпионате Англии. Об этом сообщил агент футболиста Василиос Панайотакис.
«Карнезис будет выступать в Англии за „Уотфорд“, „Ньюкасл Юнайтед“ или „Кристал Пэлас“. Предложение „Наполи“ окончательно отвергнуто», — приводит слова агента Football Italia.
Карнезис провёл в «Удинезе» последние три сезона. В минувшем сезоне 32-летний грек принял участие в 33 матчах в итальянской Серии А, в которых пропустил 45 голов.
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