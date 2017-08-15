Райт: поведение Диего Косты — просто позор

Бывший форвард «Арсенала» Иан Райт раскритиковал нападающего «Челси» Диего Косту, который не тренируется вместе с командой и поддерживает форму самостоятельно. Ранее наставник лондонцев Антонио Конте сообщил футболисту, что он не входит в его планы. Коста утверждает что его заставляли вернуться и тренироваться с резервным составом.
«Не понимаю, как футболисты могут так поступать. Поведение Косты — просто позор. Он обязан вернуться в команду и ждать того, что тренер изменит своё решение. В „Челси“ он сделал себе имя», — приводит слова Райта BBC.