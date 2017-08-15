В «Челси» не сомневаются, что смогут приобрести Окслейд-Чемберлена за £ 35 млн

В «Челси» уверены, что смогут приобрести полузащитника «Арсенала» Алекса Окслейд-Чемберлена за £ 35 млн, сообщает Evening Standard. Переговоры между клубами ещё продолжаются, однако, как утверждает источник, синие практически не сомневаются в их успешном завершении.
Ранее «Челси» предлагал за 23-летнего хавбека £ 25 млн, однако получил отказ.
Контракт Окслейд-Чемберлена с «Арсеналом» истекает летом 2018 года. В прошлом сезоне Алекс принял участие в 45 официальных матчах за «канониров», забил 6 голов и отдал 11 результативных передач.