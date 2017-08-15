Роналду – болельщикам «Барселоны»: вот сейчас вы выиграете, нас десять на поле

Нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду обратился к болельщикам «Барселоны» на стадионе «Камп Ноу», когда его удалили в первом матче розыгрыша Суперкубка Испании между этими командами. Как сообщает Cuatro, покидая поле, Роналду обратился к болельщикам каталонцев со следующими словами: «Вот сейчас вы выиграете, нас десять на поле».
Первая встреча между этими командами завершилась победой «Реала» со счётом 3:1. Ответный матч состоится 16 августа.
Ранее сообщалось, что Роналду дисквалифицирован на пять матчей за своё поведение в игре с «Барселоной». Португалец дисквалифицирован на четыре матча за толчок арбитра и на один за красную карточку. Наказание распространяется и на игры чемпионата Испании.
Болельщики «Реала» выразят протест судье, удалившему Роналду